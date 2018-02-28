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Позачергові вибори означатимуть "зацементування" старої виборчої системи - нардеп

Позачергові вибори означатимуть "зацементування" старої виборчої системи - нардеп

Київ • УНН

 • 9146 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перед проведенням чергових чи позачергових виборів парламент має змінити виборчу систему. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець, передає кореспондент УНН.

"Перед тим, як іти на вибори, чергові чи позачергові, потрібно прибрати корупційну складову виборчої системи. Обіцяли людям відкриті виборчі списки, щоб в парламент могли обирати чесних і відповідальних депутатів. Без цього ми будемо бачити пусту залу, політично ангажований парламент, де депутати не здатні приймати власні рішення, а лише виконують вказівки з різних держав і кабінетів", - заявив Л.Ємець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах

Парламентар додав, що проведення виборів за старою системою приведе до збереження можливості "проходження до парламенту корупціонерів".

"Зараз, коли ідуть розмови про позачергові вибори за старою (виборчою – ред.) системою, це означає "зацементувати" корупційну систему закритих списків і "мажоритарки" і забезпечити проходження до парламенту корупціонерів, які налагодили собі сталу систему перемоги через підкуп, через купівлю місця в списках… Якщо ми підемо на перевибори (зараз – ред.), то це означає, що відкриті виборчі запроваджені не будуть, а закон про Антикорупційний суд не буде прийнятий", - резюмував Л.Ємець.

Нагадаємо, А.Магера заявив, що найслабкішим місцем Виборчого кодексу є питання держреєстру виборців.

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