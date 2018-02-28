Внеочередные выборы будут означать "цементирование" старой избирательной системы - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Перед проведением очередных или внеочередных выборов парламент должен изменить избирательную систему. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Леонид Емец, передает корреспондент УНН.
"Перед тем, как идти на выборы, очередные или внеочередные, нужно убрать коррупционную составляющую избирательной системы. Обещали людям открытые избирательные списки, чтобы в парламент могли выбирать честных и ответственных депутатов. Без этого мы будем видеть пустой зал, политически ангажированный парламент, где депутаты не способны принимать решения, а лишь выполняют указания из разных стран и кабинетов", - заявил Л.Емец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах
Парламентарий добавил, что проведение выборов по старой системе приведет к сохранению возможности "прохождения в парламент коррупционеров".
"Сейчас, когда идут разговоры о внеочередных выборах по старой (избирательной - ред.) системе, это означает "зацементировать" коррупционную систему закрытых списков и "мажоритарку" и обеспечить прохождение в парламент коррупционеров, которые наладили себе постоянную систему победы через подкуп, через покупку места в списках... Если мы пойдем на перевыборы (сейчас - ред.), то это означает, что открытые избирательные списки введены не будут, а закон об Антикоррупционном суде не будет принят", - резюмировал Л.Емец.
Напомним, А.Магера заявил, что самым слабым местом Избирательного кодекса является вопрос госреестра избирателей.