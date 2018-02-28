Внеочередные выборы будут означать "цементирование" старой избирательной системы - нардеп

"Перед тем, как идти на выборы, очередные или внеочередные, нужно убрать коррупционную составляющую избирательной системы. Обещали людям открытые избирательные списки, чтобы в парламент могли выбирать честных и ответственных депутатов. Без этого мы будем видеть пустой зал, политически ангажированный парламент, где депутаты не способны принимать решения, а лишь выполняют указания из разных стран и кабинетов", - заявил Л.Емец.

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Парламентарий добавил, что проведение выборов по старой системе приведет к сохранению возможности "прохождения в парламент коррупционеров".

"Сейчас, когда идут разговоры о внеочередных выборах по старой (избирательной - ред.) системе, это означает "зацементировать" коррупционную систему закрытых списков и "мажоритарку" и обеспечить прохождение в парламент коррупционеров, которые наладили себе постоянную систему победы через подкуп, через покупку места в списках... Если мы пойдем на перевыборы (сейчас - ред.), то это означает, что открытые избирательные списки введены не будут, а закон об Антикоррупционном суде не будет принят", - резюмировал Л.Емец.

Напомним, А.Магера заявил, что самым слабым местом Избирательного кодекса является вопрос госреестра избирателей.