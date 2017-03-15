Позачергові сесії міської і обласної рад відбудуться в Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні у Хмельницькому відбудуться позачергові сесії міської і обласної рад. Відповідні розпорядження вчора підписали голова Хмельницької облради Михайло Загородний та мер міста Олександр Симчишин. Про це кореспонденту УНН розповіла співорганізатор акції Вікторія Середюк.
Рішення було прийнято, оскільки близько півсотні активістів вчора, 14 березня, провели акцію біля будівлі СБУ області. Після чого нанесли візит до обласної ради і міськвиконкому. Мітингувальники вимагали негайно скликати позачергові сесії, щодо блокадного питання.
Громадські активісти Хмельниччини також вимагають, аби місцеві депутати підтримали їхні вимоги щодо звільнення міністра МВС Арсена Авакова, керівника СБУ Василя Грицака, заступника керівника поліції В’ячеслава Аброськіна і заступника керівника центру Антитерористичного центру Віталія Малікова.
Нагадаємо, депутати міської ради Рівного висловили свою позицію з приводу затримання блокадників торгівлі з окупованими територіями. Головна вимога, яку обранці сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні, — звільнення керівника центру АТО при СБУ Віталія Малікова.