Позачергове засідання у Львівській ОДА розпочалось з перепалки між А.Садовим і О.Синюткою
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні у Львові в ОДА розпочалось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (НС), передає кореспондент УНН.
Учасниками комісії є обласні та міські чиновники, зокрема голова ЛОДА Олег Синютка та очільник Львова Андрій Садовий. Розпочалось засідання із словесної перепалки між А.Садовим та О.Синюткою. Зокрема, голова ЛОДА звинуватив А.Садового у тому, що той не провів перемовини з мешканцям Львова, які проживають неподалік місцин, куди мали б вивозити сміття.
"Ми зібрались тут, щоб вирішити важливе питання. Місто не справляється, область готова допомогти. Це не політичні збори, потрібно Львів звільнити від сміття",- розповів О.Синютка.
А.Садовий, в свою чергу, вкотре нагадав, що він особисто звертався до керівників держави за допомогою, але його проігнорували.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Грибовицькому сміттєзвалищі спрогнозували новий зсув грунту.