Внеочередное заседание во Львовской ОГА началось с перепалки между А.Садовым и О.Синюткой

Участниками комиссии являются областные и городские чиновники, в частности председатель ЛОГА Олег Синютка и глава Львова Андрей Садовый. Началось заседание со словесной перепалки между А.Садовым и О.Синюткой. В частности, председатель ЛОГА обвинил А.Садового в том, что тот не провел переговоры с жителям Львова, проживающими неподалеку от территорий, куда должны вывозить мусор.

"Мы собрались здесь, чтобы решить важный вопрос. Город не справляется, область готова помочь. Это не политические собрания, нужно Львов освободить от мусора", - рассказал О.Синютка.

А.Садовый, в свою очередь, еще раз напомнил, что он лично обращался к руководителям государства за помощью, но его проигнорировали.

Напомним, как сообщал УНН, на Грибовицкой свалке спрогнозировали новый оползень .