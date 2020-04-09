Позачергове засідання Ради у понеділок планується на 12:00 - Качура
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Народні депутати України попередньо домовилися про проведення позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 13 квітня о 12:00. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Попередньо ми домовилися з колегами, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00. Це попередній робочий час", - заявив Качура.
Нардеп додав, що проект змін до держбюджету України на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу і викликаною через неї кризою, "на 95% узгоджений з нашими колегами".
Він наголосив, що на позачерговому засіданні парламенту розглянуть зміни до держбюджету на 2020 рік, а також повинні затвердити програму діяльності уряду і відхилити 13 постанов про скасування законопроекту про ринок землі.
Як раніше повідомляв УНН, позачергове засідання Верховної Ради України перенесено з п’ятниці на понеділок, 13 квітня. На ньому планується розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік.