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Позачергове засідання Ради у понеділок планується на 12:00 - Качура

Позачергове засідання Ради у понеділок планується на 12:00 - Качура

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Народні депутати України попередньо домовилися про проведення позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 13 квітня о 12:00. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Попередньо ми домовилися з колегами, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00. Це попередній робочий час", - заявив Качура.

Нардеп додав, що проект змін до держбюджету України на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу і викликаною через неї кризою, "на 95% узгоджений з нашими колегами".

Він наголосив, що на позачерговому засіданні парламенту розглянуть зміни до держбюджету на 2020 рік, а також повинні затвердити програму діяльності уряду і відхилити 13 постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Як раніше повідомляв УНН, позачергове засідання Верховної Ради України перенесено з п’ятниці на понеділок, 13 квітня. На ньому планується розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік.

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