Поїзд зійшов з рейок у Львові

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У понеділок близько 4:40 у другому парку залізничної станції “Львів” сталося зіткнення вантажного потягу, електровозу та маневрового тепловозу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

“За інформацією чергового дирекції Львівської залізниці, 17 квітня о 4:40 год. у другому парку залізничної станції „Львів“ сталося зіткнення вантажного потягу, електровозу та маневрового тепловозу. В результаті зіткнення 8 вантажних вагонів та одна колісна пара електровозу зійшли з рейок”, — йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає, затримки руху поїздів не було.

Причини події встановлюються. Попередня причина події — проїзд поїзда на забороняючий сигнал світлофора.

Нагадаємо, 8 квітня три вантажних вагони зійшли з рейок на Донеччині.

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