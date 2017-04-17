Поїзд зійшов з рейок у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У понеділок близько 4:40 у другому парку залізничної станції “Львів” сталося зіткнення вантажного потягу, електровозу та маневрового тепловозу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
“За інформацією чергового дирекції Львівської залізниці, 17 квітня о 4:40 год. у другому парку залізничної станції „Львів“ сталося зіткнення вантажного потягу, електровозу та маневрового тепловозу. В результаті зіткнення 8 вантажних вагонів та одна колісна пара електровозу зійшли з рейок”, — йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає, затримки руху поїздів не було.
Причини події встановлюються. Попередня причина події — проїзд поїзда на забороняючий сигнал світлофора.
Нагадаємо, 8 квітня три вантажних вагони зійшли з рейок на Донеччині.