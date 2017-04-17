Поезд сошел с рельсов во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В понедельник около 4:40 во втором парке железнодорожной станции “Львов” произошло столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
“По информации дежурного дирекции Львовской железной дороги, 17 апреля в 4:40 ч. во втором парке железнодорожной станции „Львов“ произошло столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза. В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов”, — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, задержки движения поездов не было.
Причины происшествия устанавливаются. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.
Напомним, 8 апреля три грузовых вагона сошли с рельсов в Донецкой области.