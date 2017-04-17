Поезд сошел с рельсов во Львове

“По информации дежурного дирекции Львовской железной дороги, 17 апреля в 4:40 ч. во втором парке железнодорожной станции „Львов“ произошло столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза. В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов”, — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, задержки движения поездов не было.

Причины происшествия устанавливаются. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, 8 апреля три грузовых вагона сошли с рельсов в Донецкой области.