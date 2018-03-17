Поїзд зіткнувся з локомотивом у Словаччині: 18 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Пасажирський потяг зіткнувся з локомотивом у п'ятницю ввечері в Словаччині, щонайменше 18 людей постраждали. Про це повідомив директор залізничної компанії країни Філіп Глибокий, передає УНН з посиланням на TERAZ.
За його словами, у поїзді було близько 80 пасажирів і загалом було поранено 18 осіб, з яких 15 отримали легкі травми і троє - середньої тяжкості. У результаті зіткнення вони отримали різні переломи.
Нагадаємо, у Львівській області чоловік кинувся під поїзд.