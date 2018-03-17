Поезд столкнулся с локомотивом в Словакии: 18 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в пятницу вечером в Словакии, не менее 18 человек пострадали. Об этом сообщил директор железнодорожной компании страны Филипп Глубокий, передает УНН со ссылкой на TERAZ.
По его словам, в поезде было около 80 пассажиров и в общей сложности было ранено 18 человек, из которых 15 получили легкие травмы и трое - средней тяжести. В результате столкновения они получили различные переломы.
Напомним, во Львовской области мужчина бросился под поезд.