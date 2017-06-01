Поїзд зіткнувся з авто на Чернігівщині, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Вчора, 31 травня, в Чернігівській області в результаті зіткнення поїзда та автомобіля загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
Встановлено, що літній чоловік на автомобілі “Запорожець” протаранив шлагбаум на регульованому залізничному переїзді та зупинився прямісінько на колії, де у той час у напрямку столиці їхав потяг “Санкт-Петербург — Київ”.
Водій загинув на місці, а потяг зупинився майже за кілометр від місця пригоди. Трагедія сталася за два кілометри від Носівки.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) — карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв УНН, у Києві пішохід зістрибнув з відбійника під колеса таксі.