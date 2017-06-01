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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Поезд столкнулся с авто в Черниговской области, есть погибший

Киев • УНН

 • 8073 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Вчера, 31 мая, в Черниговской области в результате столкновения поезда и автомобиля погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Поезд столкнулся с авто в Черниговской области, есть погибший

Установлено, что пожилой мужчина на автомобиле "Запорожец" протаранил шлагбаум на регулируемом железнодорожном переезде и остановился прямо на пути, где в то время в направлении столицы ехал поезд "Санкт-Петербург - Киев".

Водитель погиб на месте, а поезд остановился почти в километре от места происшествия. Трагедия произошла в двух километрах от Носовки.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, в Киеве пешеход спрыгнул с отбойника под колеса такси.

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