Поезд столкнулся с авто в Черниговской области, есть погибший

Установлено, что пожилой мужчина на автомобиле "Запорожец" протаранил шлагбаум на регулируемом железнодорожном переезде и остановился прямо на пути, где в то время в направлении столицы ехал поезд "Санкт-Петербург - Киев".

Водитель погиб на месте, а поезд остановился почти в километре от места происшествия. Трагедия произошла в двух километрах от Носовки.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, в Киеве пешеход спрыгнул с отбойника под колеса такси.