Поїзд насмерть збив чоловіка на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Вчора, в м.Олександрія на Кіровоградщині, поїзд “Інтерсіті” зі сполученням № 731 Запоріжжя — Київ збив насмерть чоловіка 1983 року народження. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Олександрійському відділі поліції.
Трагедія трапилася близько 19:00 на під’їзді до станції з боку Запоріжжя.
Від отриманих травм постраждалий помер на місці.
За попередньою інформацією, чоловік несподівано з’явився на залізниці. Машиніст зробив екстрене гальмування, але це аварії уникнути не вдалося.
Нагадаємо, 13 березня о 18:31 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на ділянці залізничного перегону Біла Криниця — Новодмитрівка, що в Херсонській області, горить поїзд.