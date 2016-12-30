Поїзд Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. З 17 січня поїзд №143/144 Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" подовжила маршрут прямування поїзда №143/144 Київ – Івано-Франківськ до Ворохти. Зі столиці поїзд курсуватиме до Ворохти з 17 січня по 23 березня, а зворотно із Ворохти до Києва – з 18 січня по 25 березня.
Відправлення поїзда із Києва о 20:19, прибуття в Івано-Франківськ о 08:57, у Ворохту – о 12:05.