Поезд Киев - Ивано-Франковск будет курсировать до Ворохты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. С 17 января поезд №143/144 Киев - Ивано-Франковск будет курсировать до Ворохты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Укрзализныця" продлила маршрут следования поезда №143/144 Киев - Ивано-Франковск до Ворохты. Из столицы поезд будет курсировать до Ворохты с 17 января по 23 марта, а обратно из Ворохты в Киев - с 18 января по 25 марта.
Отправление поезда из Киева в 20:19, прибытие в Ивано-Франковск в 8:57, в Ворохте - в 12:05.