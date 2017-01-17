Поїзд із вагонами-трансформерами відправився у перший рейс із київського вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. “Укрзалізниця” відправила у перший рейс швидкісний поїзд № 149 “Київ — Івано-Франківськ” з новими вагонами-трансформерами, передає кореспондент УНН.
Вагони оснащені меблями, що трансформуються і дозволяють перевозити пасажирів як з місцями для сидіння так і спальними місцями.
У складі поїзду 8 таких вагонів та вагон-автобілевоз.
Вагон-автобілевоз у складі поїзда дозволяє перевезти автомобіль з Києва до Івано-Франківська і далі продовжувати рух карпатським регіоном. Вартість послуги коштуватиме від 1 тис. грн.
Крім того, вагон-трансформер здатний за добу перевезти 100 пасажирів, а купейний — 40 пасажирів.
голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Бальчун зазначив, що напрямок до Івано-Франківська є одним із стратегічних.
“Це один із стратегічних для нас напрямків, і ми будемо його розвивати,” — зазначив В.Бальчун.
Як повідомляв УНН, В.Бальчун вручив квиток першому пасажиру поїзда з вагонами-трансформерами.