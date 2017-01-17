Поезд с вагонами-трансформерами отправился в первый рейс из киевского вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. "Укрзализныця" отправила в первый рейс скоростной поезд № 149 "Киев - Ивано-Франковск" с новыми вагонами-трансформерами, передает корреспондент УНН.
Вагоны оснащены мебелью, которая трансформируется и позволяет перевозить пассажиров как с местами для сидения так и спальными местами.
В составе поезда 8 таких вагонов и вагон-автомобилевоз.
Вагон-автомобилевоз в составе поезда позволяет перевезти автомобиль из Киева в Ивано-Франковск и дальше продолжать движение карпатским регионом. Стоимость услуги будет стоить от 1 тыс. грн.
Кроме того, вагон-трансформер способен за сутки перевезти 100 пассажиров, а купейный - 40 пассажиров.
Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун отметил, что направление в Ивано-Франковск является одним из стратегических.
"Это одно из стратегических для нас направлений, и мы будем его развивать", - отметил В.Бальчун.
Как сообщал УНН, В.Бальчун вручил билет первом пассажиру поезда с вагонами-трансформерами.