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28 березня, 20:29 • 35695 перегляди

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28 березня, 18:00 • 97616 перегляди

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Поїзд "Дніпро – Львів" на різдвяні свята курсуватиме за зміненим графіком руху

Київ • УНН

 • 8790 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 3 січня. УНН. Внесено корективи у розклад руху додаткового поїзда № 275/276 сполученням Дніпро — Львів, призначеного на період новорічних та різдвяних свят. Інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Так, замість 8 січня потяг вирушатиме з Дніпра 7 та 9 січня о 16:30, прибуватиме до Львова об 11:32. Зі Львова відправиться не 9 січня, а 8 та 10 січня о 13:00, до Дніпра прибуде о 07:49.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Укрзалізниця” призначила рекордну кількість поїздів на зимові свята

Усі інші раніше оголошені дати відправлення цього поїзда залишаються незмінними.

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