Поїзд "Дніпро – Львів" на різдвяні свята курсуватиме за зміненим графіком руху

Так, замість 8 січня потяг вирушатиме з Дніпра 7 та 9 січня о 16:30, прибуватиме до Львова об 11:32. Зі Львова відправиться не 9 січня, а 8 та 10 січня о 13:00, до Дніпра прибуде о 07:49.

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Усі інші раніше оголошені дати відправлення цього поїзда залишаються незмінними.