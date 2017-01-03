Поїзд "Дніпро – Львів" на різдвяні свята курсуватиме за зміненим графіком руху
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 січня. УНН. Внесено корективи у розклад руху додаткового поїзда № 275/276 сполученням Дніпро — Львів, призначеного на період новорічних та різдвяних свят. Інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
Так, замість 8 січня потяг вирушатиме з Дніпра 7 та 9 січня о 16:30, прибуватиме до Львова об 11:32. Зі Львова відправиться не 9 січня, а 8 та 10 січня о 13:00, до Дніпра прибуде о 07:49.
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Усі інші раніше оголошені дати відправлення цього поїзда залишаються незмінними.