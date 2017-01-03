Поезд "Днепр - Львов" на рождественские праздники будет курсировать по измененному графику движения
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 января. УНН. Внесены коррективы в расписание движения дополнительного поезда № 275/276 сообщением Днепр - Львов, назначенного на период новогодних и рождественских праздников. Информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Так, вместо 8 января поезд будет отправляться из Днепра 7 и 9 января в 16:30, прибывать во Львов о 11:32. Из Львова отправится не 9 января, а 8 и 10 января в 13:00, в Днепр прибудет в 07:49.
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Все остальные ранее объявленные даты отправления этого поезда остаются неизменными.