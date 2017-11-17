Поєдинок за участі Світоліної визнаний найкращим в сезоні WTA

Поєдинок першої ракетки України проти тенісистки з Франції Каролін Гарсії на змаганнях "China Open" в Пекіні тривав 3,5 години і завершився на користь Гарсії з рахунком 6:7 (5), 7:5, 7:6 (6). У вирішальному сеті наша спортсменка мала два матчболи, але в підсумку француженці вдалося перемогти на тайбрейку. Саме це протистояння організатори визначили, як кращим в 2017 році.

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Також до п'ятірки кращих матчів WTA увійшли:

2 місце: Сімона Халеп - Крістіна Младеновіч, Мадрид, фінал

3 - Олена Весніна - Світлана Кузнєцова, Індіан-Веллс, фінал

4 - Каролін Возняцкі - Кароліна Плішкова, Торонто, 1/4 фіналу

5 - Крістіна Младеновіч - Юлія Путінцева, Санкт-Петербург, фінал.

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Нагадаємо, що Світоліна завершила сезон перемогою над першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп в груповій стадії Підсумкового турніру WTA.