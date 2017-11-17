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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28368 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 48094 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61273 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53947 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95348 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100383 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Поединок с участием Свитолиной признан лучшим в сезоне WTA

Поединок с участием Свитолиной признан лучшим в сезоне WTA

Киев  •  УНН

 • 17696 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пресс-служба женского теннисного тура (WTA) подвела итоги сезона и назвала 5-ть лучших матчей года, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Поединок первой ракетки Украины против теннисистки из Франции Каролин Гарсии на соревнованиях "China Open" в Пекине длился 3,5 часа и завершился в пользу Гарсии со счетом 6:7 (5), 7:5, 7:6 (6). В решающем сете наша спортсменка имела два матчбола, но в итоге француженке удалось победить на тайбрейке. Именно это противостояние организаторы определили, как лучшее в 2017 году.

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Также в пятерку лучших матчей WTA вошли:

2 место: Симона Халеп - Кристина Младенович, Мадрид, финал

3 - Елена Веснина - Светлана Кузнецова, Индиан-Уэллс, финал

4 - Каролин Возняцки - Каролина Плишкова, Торонто, 1/4 финала

5 - Кристина Младенович - Юлия Путинцева, Санкт-Петербург, финал.

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Напомним, что Свитолина завершила сезон победой над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в групповой стадии Итогового турнира WTA.

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