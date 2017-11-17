Поединок с участием Свитолиной признан лучшим в сезоне WTA

Поединок первой ракетки Украины против теннисистки из Франции Каролин Гарсии на соревнованиях "China Open" в Пекине длился 3,5 часа и завершился в пользу Гарсии со счетом 6:7 (5), 7:5, 7:6 (6). В решающем сете наша спортсменка имела два матчбола, но в итоге француженке удалось победить на тайбрейке. Именно это противостояние организаторы определили, как лучшее в 2017 году.

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Также в пятерку лучших матчей WTA вошли:

2 место: Симона Халеп - Кристина Младенович, Мадрид, финал

3 - Елена Веснина - Светлана Кузнецова, Индиан-Уэллс, финал

4 - Каролин Возняцки - Каролина Плишкова, Торонто, 1/4 финала

5 - Кристина Младенович - Юлия Путинцева, Санкт-Петербург, финал.

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Напомним, что Свитолина завершила сезон победой над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в групповой стадии Итогового турнира WTA.