Поєдинок українського клубу потрапив до топ-50 в історії футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Авторитетне іспанське видання "Marca" опублікувало рейтинг 50 кращих футбольних поєдинків в історії футболу. У ТОПі опинився і матч за участі київського "Динамо", передає УНН.
На 49-му місці розташувався матч фіналу Кубка Кубків-1986 між київським "Динамо" та мадридським "Атлетіко", який закінчився розгромом іспанців – 3:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український наставник Ребров зацікавив турецький гранд
"Остаточний рахунок повністю відобразив те, що відбувалося на футбольному полі. Могло здатися, що доля зустрічі не була вирішена до останніх хвилин, але "Динамо" постійно перевершувало "Атлетіко", який не знав, як впоратися з таким суперником у фіналі", - сказано у повідомленні видання.
Додамо, що матч відбувся в Ліоні 2 травня 1986 року. Напередодні виповнилося рівно 34 роки з моменту проведення тієї гри.