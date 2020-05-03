Поединок украинского клуба попал в топ-50 в истории футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Авторитетное испанское издание "Marca" опубликовало рейтинг 50 лучших футбольных поединков в истории футбола. В ТОПе оказался и матч с участием киевского "Динамо", передает УНН.
На 49-м месте расположился матч финала Кубка Кубков-1986 между киевским "Динамо" и мадридским "Атлетико", который закончился разгромом испанцев - 3:0.
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"Окончательный счет полностью отразил то, что происходило на футбольном поле. Могло показаться, что судьба встречи не была решена до последних минут, но "Динамо" постоянно превосходило "Атлетико", который не знал, как справиться с таким соперником в финале", - говорится в сообщении издания.
Добавим, что матч состоялся в Лионе 2 мая 1986 года. Накануне исполнилось ровно 34 года с момента проведения той игры.