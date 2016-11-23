Поєдинок "Боруссія" – "Легія" став найрезультативнішим в історії Ліги Чемпіонів

До перерви рахунок в Дортмунді був 5:2 - саме таким був результат першого тайму і в матчі "Монако" проти "Депортіво" (8:3) в 2003 року, коли був встановлений попередній рекорд за кількістю голів в одному таймі.

Також "Боруссія" повторила найкраще досягнення серед команд, які забивали найбільше в окремо взятому матчі турніру.

Варто відзначити, що 32 голи - саме стільки було забито в п'яти матчах за участю "Легії" на груповому етапі (різниця м'ячів 8:24). Це вже на один більше, ніж за всю групову кампанію "Манчестер Юнайтед" в сезоні 1998/99, який завершився тріумфом англійців.

Додамо, що поляки повторили антирекорд білоруського "БАТЕ" (сезон 2014/15) за кількістю пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНН, лідер київського “Динамо” Андрій Ярмоленко напередодні поєдинку Ліги чемпіонів із “Наполі” розповів щодо націленості команди виключно на перемогу.