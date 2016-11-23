Поединок "Боруссия" - "Легия" стал самым результативным в истории Лиги Чемпионов

До перерыва счет в Дортмунде был 5: 2 - именно таким был результат первого тайма и в матче "Монако" против "Депортиво" (8: 3) в 2003 году, когда был установлен предыдущий рекорд по количеству голов в одном тайме.

Также "Боруссия" повторила лучшее достижение среди команд, которые забивали больше всего в отдельно взятом матче турнира.

Стоит отметить, что 32 гола - именно столько было забито в пяти матчах с участием "Легии" на групповом этапе (разница мячей 8:24). Это уже на один больше, чем за всю групповую кампанию "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1998/99, который завершился триумфом англичан.

Добавим, что поляки повторили антирекорд белорусского "БАТЭ" (сезон 2014/15) по количеству пропущенных мячей.

Как сообщал УНН, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко накануне поединка Лиги чемпионов с "Наполи" рассказал о нацеленности команды исключительно на победу .