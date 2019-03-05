Повз Землю на небезпечній близькості пролетів астероїд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Повз Землю на небезпечній близькості пролетів астероїд, чий діаметр може складати до 43 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.com.
Астероїд 2015 EG пролетів 4 березня на відстані 441,6 тим. км від Землі, що майже дорівнює відстані від Землі до Місяця. Швидкість його пересування космосом склала майже 10 км/с.
За оцінками астрономів, розмір астероїда складає від 19 до 43 метри. Астероїд, виявлений у 2015 році, є п'ятим за рахунком астероїдом, який проходив повз Землю.
Найближче за все повз Землю пролітав астероїд 2019 CN5 - 12 лютого він пронісся на відстані 118,2 тис. км від нашої планети.
Як повідомляв УНН, японський космічний зонд "Хаябуса-2" зробив в п’ятницю успішну посадку на астероїд Рюгу, який знаходиться на відстані 340 млн км від Землі.
Нагадаємо, у понеділок, 7 січня, астрономи, що спостерігали за небесними тілами за допомогою радіотелескопу Аресібо в Пуерто-Ріко, виявили потенційно небезпечний для Землі астероїд 2016 AZ8, у якого є власний супутник.