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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23773 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116556 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120070 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121614 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 152959 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145149 просмотра

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Мимо Земли на опасной близости пролетел астероид

Мимо Земли на опасной близости пролетел астероид

Киев  •  УНН

 • 14986 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Мимо Земли на опасной близости пролетел астероид, чей диаметр может составлять до 43 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.com.

Астероид 2015 EG пролетел 4 марта на расстоянии 441,6 км тыс. от Земли, что почти равно расстоянию от Земли до Луны. Скорость его передвижения по космосу составила почти 10 км/с.

По оценкам астрономов, размер астероида составляет от 19 до 43 метров. Астероид, обнаруженный в 2015 году, является пятым по счету астероидом, который проходил мимо Земли.

Ближе всего мимо Земли пролетал астероид 2019 CN5 - 12 февраля он пронесся на расстоянии 118,2 тыс. км от нашей планеты.

Как сообщал УНН, японский космический зонд "Хаябуса-2" сделал в пятницу успешную посадку на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли.

Напомним, в понедельник, 7 января, астрономы, наблюдавшие за небесными телами с помощью радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, обнаружили потенциально опасный для Земли астероид 2016 AZ8, у которого есть собственный спутник.

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