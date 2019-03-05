Мимо Земли на опасной близости пролетел астероид
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Мимо Земли на опасной близости пролетел астероид, чей диаметр может составлять до 43 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.com.
Астероид 2015 EG пролетел 4 марта на расстоянии 441,6 км тыс. от Земли, что почти равно расстоянию от Земли до Луны. Скорость его передвижения по космосу составила почти 10 км/с.
По оценкам астрономов, размер астероида составляет от 19 до 43 метров. Астероид, обнаруженный в 2015 году, является пятым по счету астероидом, который проходил мимо Земли.
Ближе всего мимо Земли пролетал астероид 2019 CN5 - 12 февраля он пронесся на расстоянии 118,2 тыс. км от нашей планеты.
Как сообщал УНН, японский космический зонд "Хаябуса-2" сделал в пятницу успешную посадку на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли.
Напомним, в понедельник, 7 января, астрономы, наблюдавшие за небесными телами с помощью радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, обнаружили потенциально опасный для Земли астероид 2016 AZ8, у которого есть собственный спутник.