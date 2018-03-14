Повторно затримано підозрюваного у вбивстві словацького журналіста Яна Кучака
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Словацька поліція у вівторок повторно затримала італійського підприємця Антоніно Вадалу, одного з основних підозрюваних у справі про вбивство словацького журналіста Яна Кучака. Про це повідомляє УНН з посиланням на словацьке видання Aktuality.sk.
Правоохорнці повідомили, що: “Вадалу затримали на основі європейського ордеру на арешт, виданого італійським судом у Венеції, у вівторок вранці в місті Міхаловці”.
Протягом 48 годин прокурор повинен прийняти рішення щодо наступних кроків в ході судового розгляду над Вадалу. Італія просить видати Вадалу у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з наркотиками. Він і його соратники підозрюються в доставці в міста Європи сотні кілограм кокаїну.
Як повідомляв УНН, жителі Словаччини вважають недостатньою відставку голови МВС через вбивство журналіста.