Повторно задержан подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Словацкая полиция во вторник повторно задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, одного из основных подозреваемых по делу об убийстве словацкого журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Aktuality.sk.
Правоохранители сообщили, что: “Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции, во вторник утром в городе Михаловце”.
В течение 48 часов прокурор должен принять решение о дальнейших шагах в ходе судебного разбирательства над Вадалу. Италия просит выдать Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. Он и его соратники подозреваются в доставке в города Европы сотни килограмм кокаина.
Как сообщал УНН, жители Словакии считают недостаточной отставку главы МВД из-за убийства журналиста.