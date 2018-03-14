Повторно задержан подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38149 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57357 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102045 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93067 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103680 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110696 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133915 просмотра

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Повторно задержан подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака

Повторно задержан подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака

Киев  •  УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Словацкая полиция во вторник повторно задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, одного из основных подозреваемых по делу об убийстве словацкого журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Aktuality.sk.

Правоохранители сообщили, что: “Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции, во вторник утром в городе Михаловце”.

В течение 48 часов прокурор должен принять решение о дальнейших шагах в ходе судебного разбирательства над Вадалу. Италия просит выдать Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. Он и его соратники подозреваются в доставке в города Европы сотни килограмм кокаина.

Как сообщал УНН, жители Словакии считают недостаточной отставку главы МВД из-за убийства журналиста.

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