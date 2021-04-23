Повторив кілька рекордів: Михайлюк провів одну із найрезультативніших ігор в НБА

Деталі

Колишній баскетболіст “Лейкерс” і “Детройту” отримав місце в стартовому складі і відкрив рахунок у матчі, поціливши дальню спробу. Також він підтримував швидкі прориви команди та ще в першій чверті встиг набрати дев’ять очок.

У другій частині баталії уродженець Черкас не збавляв обертів у нападі і заробив 20 очок (9/16 з гри) при 9 підбираннях і 4 передачах та 2 блок-шотах за 36 ігрових хвилин. Його колектив поступився — 116:122.

Примітно, що Михайлюк тільки три рази в кар’єрі набирав більше за 20 очок. Найкращий показник рівняється 25-м у грі з “Детройтом”.

Доповнення

Михайлюк повторив найкращий результат кар’єри в НБА за кількістю підбирань та блок-шотів.