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Повторил несколько рекордов: Михайлюк провел одну из самых результативных игр в НБА

Повторил несколько рекордов: Михайлюк провел одну из самых результативных игр в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В регулярном сезоне НБА украинец Святослав Михайлюк стал одним из самых результативных игроков матча между “Оклахома” и “Индианой”, передает корреспондент УНН.

Детали

Бывший баскетболист “Лейкерс” и “Детройта” получил место в стартовом составе и открыл счет в матче, попав дальнюю попытку. Также он поддерживал быстрые прорывы команды и еще в первой четверти успел набрать девять очков.

Во второй части баталии уроженец Черкассы не сбавлял обороты в нападении и заработал 20 очков (9/16 с игры) при 9 подборах и 4 передачах и 2 блок-шотах за 36 игровых минут. Его коллектив уступил — 116: 122.

Примечательно, что Михайлюк только три раза в карьере набирал больше 20 очков. Лучший показатель равняется 25-м в игре с “Детройтом”.

Дополнение

Михайлюк повторил лучший результат карьеры в НБА по количеству подборов и блок-шотов.

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