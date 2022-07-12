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Повня: астролог застерегла щодо можливих бунтів та революцій

Повня: астролог застерегла щодо можливих бунтів та революцій

Київ • УНН

 • 308765 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Завтра, 13 липня, о 21.39 за київським часом відбудеться потужна повня. Професійний астролог Ксенія Базиленко розповіла УНН, що чекає на нас у період повного місяця.

Деталі

"Кожен період повні ми спостерігаємо за Місяцем на небі, де він проявляється у всій своїй красі. А цього разу Місяць буде в перигеї і це дасть йому можливість візуально бути на 7 відсотків більшим, ніж зазвичай. На молодик ми максимально емоційно і душевно виявляємо себе, адже в гороскопі Сонце протистоїть Місяцю, тому рекомендується шукати баланс у собі", - розповідає астролог.

Базиленко впевнена, що в період повного місяця ми отримуємо результат всього, що накопичували в собі за місяць.

"Зараз ми всі проходимо дуже складний період війни, який протікає у великій психологічній напрузі, у переживаннях за своє життя і життя своїх рідних та близьких, у постійних звуках сирен та загального негативу. І саме в такий період Місяця ми можемо зірватися, виплеснути все, що накопичилося", - вважає астролог.

Що повний місяць нам готує

Цього разу Місяць перебуватиме у 22 градусі Козерога. Місяць у Козерозі відрізняється своєю суворістю, відповідальністю, розум може домінувати над емоціями, ми зможемо заземлиться і реально оцінити ситуацію, що склалася.

"Саме у цю повню (плюс-мінус два дні), ми допоможемо отримати результат наших старань і дій: отримання довгоочікуваних документів, запрошення на роботу, вирішення багатьох побутових питань. Особливістю цієї повні буде положення Місяця в перигеї (найближче його положення відносно Землі) і це додає йому емоцій. Також Місяць з'єднається з Плутоном, що викликає глибинні переживання, дуже тісний зв'язок з оточенням, в якому перебуває людина, тому дуже важливо в цей період особливо трепетно ​​і з любов'ю поставитися як до самого себе, так і до свого оточення", – розповідає астролог.

Вона також зазначає, що в період повні негативні емоції, що накопичилися, можуть вимагати виходу у мас людей.

"На тих територіях, на яких масово проявляється негатив і агресія, невдоволення владою, постійне психологічне насильство, може відбутися масовий психічний зрив, революційні настрої. Тому важливо знайти той сильний і прекрасний, виявити справжній стан любові та турботи один про одного, відчути єдність спільної мети", – вважає Базиленко.

Сонце у момент повні буде перебувати в 22 градусі Рака і посилить все те, що стосується родинних зв'язків, стосунків у сім'ї. Сонце буде пов'язане з Меркурієм, що допоможе налагодити стосунки, вести переговори, досягти успіхів у навчанні.

"Головне, не робити це через емоції", - застерігає астролог.

У період цієї повні буде дуже задіяна стихія води, тому потрібно бути тим, хто мешкає на територіях, що омиваються водою. Можливі різкі зміни погоди, сильні опади.

"У період цієї повні не рекомендується робити планові операції та косметологічні процедури, переїдати, існують небезпеки отруєнь. Уникайте масових негативних проявів, будьте обережні з водною стихією. Рекомендується зробити розвантажувальний день, пити більше води, вдома провести вологе прибирання, полити рослини (але не обрізати їх). Також можна позбутися шкідливих звичок, починати правильне харчування і, звичайно, максимально виявляти кохання", - радить Базиленко. Максимально відчують цей день Козероги, які особливо народилися з 12 по 16 січня.

"Повня буде перебувати на вашому Сонці, тому і вплив цього дня максимально програватиметься на вас", - пояснила астролог.

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