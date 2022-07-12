Полнолуние: астролог предостерегла о возможных бунтах и революциях

Детали

"Каждый период полнолуния мы наблюдаем за Луной на небе, где она проявляется во всей своей красе. А в этот раз Луна будет в перигее и это даст ей возможность визуально быть на 7 процентов крупнее, чем обычно. В новолуние мы максимально эмоционально и душевно проявляем себя. Ведь в гороскопе Солнце противостоит Луне, поэтому рекомендуется искать баланс внутри себя", - рассказывает астролог.

Базиленко уверена, что в период полнолуния мы получаем результат всего, что накапливали внутри себя за месяц.

"Сейчас мы все проходим очень сложный период войны, который протекает в большом психологическом напряжении, в переживаниях за свою жизнь и жизнь своих родных и близких, в постоянных звуках сирен и общего негатива. И именно в такой период Луны мы можем сорваться, выплеснуть все накопившееся", - считает астролог.

Что полнолуние нам готовит

В этот раз Луна будет находиться в 22 градусе Козерога. Луна в Козероге отличается своей строгостью, ответственностью, разум может доминировать над эмоциями, мы сможем заземлится и реально оценить сложившуюся ситуацию.

"Именно в это полнолуние (плюс-минус два дня), мы поможем получить результат наших стараний и действий: получение долгожданных документов, приглашение на работу, решение многих бытовых вопросов. Особенностью этого полнолуния будет положение Луны в перигее (самое близкое ее положение по отношению к Земле) и это добавляет ей эмоций. Также, Луна соединится с Плутоном, что вызывает глубинные переживания, очень тесную связь с окружением, в котором находится человек. Поэтому, очень важно в этот период особенно трепетно и с любовью отнестись как к самому себе, так и к своему окружению", - рассказывает астролог.

Она также отмечает, что в период полнолуния накопившиеся негативные эмоции могут потребовать выхода у масс людей.

"На тех территориях, на которых массово проявляется негатив и агрессия, недовольство властью, постоянное психологическое насилие, может произойти массовый психический срыв, революционные настроения. Поэтому важно найти то сильное и прекрасное, проявить истинное состояние любви и заботы друг о друге, ощутить единство общей цели", - считает Базиленко.

Солнце в момент полнолуния будет находится в 22 градусе Рака и усилит все то, что касается родственных связей, отношений в семье. Солнце будет соединено с Меркурием, что поможет наладить отношения, вести переговоры, достичь успехов в учебе.

"Главное, не делать это через эмоции", - предостерегает астролог.

В период этого полнолуния будет очень задействована стихия воды, поэтому нужно быть тем, кто проживает на территориях, которые омываются водой. Возможны резкие перемены погоды, сильные осадки.

"В период этого полнолуния не рекомендуется делать плановые операции и косметологические процедуры, переедать, существуют опасности отравлений. Избегайте массовых негативных проявлений, будьте осторожны с водной стихией. Рекомендуется сделать разгрузочный день, пить больше воды, дома провести влажную уборку, полить растения (но не обрезать их). Также можно избавится от вредных привычек, начинать правильное питание и, конечно, максимально проявлять любовь", - советует Базиленко. Максимально почувствуют этот день Козероги, особенно родившиеся с 12 по 16 января.

"Полнолуние будет находится на вашем Солнце, поэтому и влияние этого дня будет максимально проигрываться на вас", - пояснила астролог.