Повний Місяць у червні: коли спостерігати, чого очікувати?
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Цьогорічний червневий Повний Місяць настане вранці 4 червня о 6:42 за київським часом. А спостерігати за майже повним диском супутника Землі можна, як за добу до цього часу, так і добу після, пише УНН.
Що таке Повний Місяць
Повний Місяць – це астрономічний ефект, коли природній супутник нашої планети знаходиться точно на протилежному боці Землі від Сонця. Із Землі можна побачити, як наш Місяць відображає все сонячне світло і таким чином його можна побачити повністю.
Під час Повного Місяця протягом декількох годин спостерігається помітне зростання яскравості місячного диска, незважаючи на незмінність його розміру. Це, так званий, опозиційний ефект.
За розрахунками, червневий Повний Місяць буде знаходитися дуже низько над горизонтом. Місяць у своїй повній фазі матиме жовтуватий або навіть помаранчевий відтінок.
Також у цей час на небі можна буде побачити Венеру та Марс.
Що кажуть астрологи?
Червневий Повний Місяць настане в знаку Стрільця. Це символізуватиме незвичайну бадьорість і прилив сил, натхнення, бажання продемонструвати свої найкращі якості.
Але є і зворотній бік медалі – надмірна збудженість та імпульсивність. Тому, все ж таки, контролювати свої емоції.