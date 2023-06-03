Полнолуние в июне: когда наблюдать, чего ожидать?

Что такое Полнолуние

Полнолуние – это астрономический эффект, когда естественный спутник нашей планеты находится точно на противоположной стороне Земли от Солнца. С Земли можно увидеть, как наша Луна отражает весь солнечный свет и таким образом ее можно увидеть полностью.

Во время Полнолуния в течение нескольких часов наблюдается заметный рост яркости лунного диска, несмотря на неизменность его размера. Это, так называемый, оппозиционный эффект.

По расчетам, июньское Полнолуние будет находиться очень низко над горизонтом. Луна в своей полной фазе будет иметь желтоватый или даже оранжевый оттенок.

Также в это время на небе можно будет увидеть Венеру и Марс.

Что говорят астрологи?

Июньское Полнолуние наступит в знаке Стрельца. Это будет символизировать необыкновенную бодрость и прилив сил, вдохновение, желание продемонстрировать свои лучшие качества.

Но есть и обратная сторона медали – чрезмерная возбужденность и импульсивность. Поэтому, все же, контролировать свои эмоции.