Полнолуние в июне: когда наблюдать, чего ожидать?
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Нынешнее июньское Полнолуние в этом году наступит утром 4 июня в 6:42 по киевскому времени. А наблюдать за почти полным диском спутника Земли можно, как за сутки до этого времени, так и сутки после, пишет УНН.
Что такое Полнолуние
Полнолуние – это астрономический эффект, когда естественный спутник нашей планеты находится точно на противоположной стороне Земли от Солнца. С Земли можно увидеть, как наша Луна отражает весь солнечный свет и таким образом ее можно увидеть полностью.
Во время Полнолуния в течение нескольких часов наблюдается заметный рост яркости лунного диска, несмотря на неизменность его размера. Это, так называемый, оппозиционный эффект.
По расчетам, июньское Полнолуние будет находиться очень низко над горизонтом. Луна в своей полной фазе будет иметь желтоватый или даже оранжевый оттенок.
Также в это время на небе можно будет увидеть Венеру и Марс.
Что говорят астрологи?
Июньское Полнолуние наступит в знаке Стрельца. Это будет символизировать необыкновенную бодрость и прилив сил, вдохновение, желание продемонстрировать свои лучшие качества.
Но есть и обратная сторона медали – чрезмерная возбужденность и импульсивность. Поэтому, все же, контролировать свои эмоции.