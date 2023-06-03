Повний Місяць: астролог дала поради, як його провести і застерегла про небезпеку

4 червня о 6.40 за київським часом відбудеться повний місяць.

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«У момент повного Місяця Сонце завжди протистоїть Місяцю і це позначається на нашому фізичному і психологічному самопочутті. У ніч із 3 на 4 червня може насниться поганий сон, підвищиться почуття тривоги. Тому в цей період не варто здійснювати сильних фізичних навантажень. Відмовтеся від перегляду важкої інформації та вчасно лягайте спати», - радить астролог.

Також Базиленко рекомендує прогулятися на свіжому повітрі, бажано біля води, поспілкуватися з коханими людьми.

У повний місяць астролог рекомендує навести чистоту в домі та очистити тіло.

«Приймайте ванни з сіллю, адже сіль в астрології має місячну природу. Також зробіть прибирання в будинку з використанням солі. Таким чином ви проведете очищення навіть на енергетичному рівні», - пояснює Базиленко.

Гороскоп повного місяця

«Місяць перебуває у вогняному знаку Стрільця. Два тауквадрати зроблять цей період особливо напруженим. Квадратура Сатурна до Сонця і Місяця говорить про тривалу напругу і загальну втому. Але Сатурн можна пропрацювати, якщо не давати волю своїм слабкостям, страхам і розхлябаності. Потрібен розпорядок дня, плани і чітка їх реалізація. Тільки тоді ви почуватиметеся відмінно», - вважає астролог.

Другий тауквадрат - Плутон, Юпітер і Венера - розпалює любовні пристрасті, бажання збагатитися штовхатиме на невиправдані ризики, є небезпека грошових втрат або руйнувань.

«Не варто найближчі три дні фінансово ризикувати, з'ясовувати стосунки з коханими і не ігноруйте будь-які інші небезпеки.

І є дуже важливий показник на небі - з'єднання північного вузла Раху, що вказує на шлях нашого розвитку, і Юпітера - планети щастя. Саме зараз потрібно проаналізувати своє життя, подумати про свої досягнення, чого ви досягли і наскільки результати вашої діяльності можуть бути корисні суспільству. У будь-яких духовних знаннях людина своєю діяльністю зобов'язана бути корисною іншим. Якою б ваша відповідь не була б, але саме зараз ви можете закладати в собі хороші звички на майбутнє, планувати його і розпочинати реалізацію планів свого життя», - резюмує астролог.