Полнолуние: астролог дала советы, как его провести и предостерегла об опасностях

4 июня в 6.40 по киевскому времени произойдет полнолуние.

Цитата

«В момент полнолуния Солнце всегда противостоит Луне и это сказывается на нашем физическом и психологическом самочувствии. В ночь с 3 на 4 июня может приснится плохой сон, повысится чувство тревоги. Поэтому в этот период не стоит совершать сильных физических нагрузок. Откажитесь от просмотра тяжелой информации и вовремя ложитесь спать», - советует астролог.

Также Базиленко рекомендует прогуляться на свежем воздухе, желательно у воды, пообщаться с любимыми людьми.

В полнолуние астролог рекомендует навести чистоту в доме и очистить тело.

«Принимайте ванны с солью, ведь соль в астрологии имеет лунную природу. Также сделайте уборку в доме с использованием соли. Таким образом вы проведёте очищение даже на энергетическом уровне», - поясняет Базиленко.

Гороскоп полнолуния

«Луна находится в огненном знаке Стрельца. Два тауквадрата сделают этот период особенно напряженным. Квадратура Сатурна к Солнцу и Луне говорит о длительном напряжении и всеобщей усталости. Но Сатурн можно проработать, если не давать волю своим слабостям, страхам и расхлябанности. Нужен распорядок дня, планы и четкая их реализация. Только тогда вы будите чувствовать себя отлично», - считает астролог.

Второй тауквадрат - Плутон, Юпитер и Венера - накаляет любовные страсти, желание обогатиться будет толкать на неоправданные риски, есть опасность денежных потерь или разрушений.

«Не стоит ближайшие три дня финансово рисковать, выяснять отношения с любимыми и не игнорируйте любые другие опасности.

И есть очень важный показатель на небе - соединение северного узла Раху, указывающий на путь нашего развития и Юпитера - планеты счастья. Именно сейчас нужно проанализировать свою жизнь, подумать о своих достижениях, чего вы добились и насколько результаты вашей деятельности могут быть полезные обществу. В любых духовный знаниях человек своей деятельностью обязан быть полезным другим. Каким бы ваш ответ не был бы, но именно сейчас вы можете закладывать в себе хорошие привычки на будущее, планировать его и приступать к реализации планов своей жизни», - резюмирует астролог.