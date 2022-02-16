Повністю вакцинованих від "ковіду" українців вже 15 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 15 мільйонів людей, бустерну дозу вакцини - близько 600 тисяч осіб. При цьому загалом зробили майже 31,25 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 61 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 15 лютого в Україні 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.