Полностью вакцинированных от "ковида" украинцев уже 15 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 15 миллионов человек, бустерную дозу вакцины - около 600 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31,25 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 61 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 15 февраля в Украине 65 805 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу - 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу - 17 709 человек.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 613 183 человека, получили две дозы - 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу - 24 747 человек, бустерную дозу - 599 058 людей. Всего проведено 31 251 871 прививка.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.