Полностью вакцинированных от "ковида" украинцев уже 15 миллионов

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 15 миллионов человек, бустерную дозу вакцины - около 600 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31,25 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 61 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.