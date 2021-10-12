Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже майже 6,2 мільйона

Деталі

123 230 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані - 63 054 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.