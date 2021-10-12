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Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже почти 6,2 миллиона

Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже почти 6,2 миллиона

Киев  •  УНН

 • 20046 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 6,2 млн человек. При этом в целом сделали уже более 13,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 123 тысяч, большинство - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

123 230 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы - 63 054 человека.

С начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу - 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

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