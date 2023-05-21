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Повітряна розвідка НАТО в країнах Балтії базуватиметься у Латвії в 2024 році

Повітряна розвідка НАТО в країнах Балтії базуватиметься у Латвії в 2024 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Місія НАТО з питань повітряного спостереження за небом країн Балтії тимчасово базуватиметься в межах Латвії, а не Естонії у 2024 році, заявили в неділю міністри оборони сусідніх країн ЄС, пише УНН посилаючись на dpa.

Деталі

Винищувачі та особовий склад місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії будуть розміщені на латвійському аеродромі Лієлварді, поки на естонському військовому аеродромі Емарі проводитимуться ремонтні роботи.

Очікується, що ремонтні роботи в Емарі розпочнуться наступної весни і триватимуть від шести до восьми місяців, сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, перебуваючи у Ризі на зустрічі зі своєю латвійською колегою.

Доповнення

Члени НАТО домовилися в червні 2022 року на саміті в Мадриді збільшити свою присутність на східному фланзі військового альянсу як поштовх до кращого стримування можливих нападів на членів НАТО та підвищення їхньої обороноздатності.

Очікується, що на саміті НАТО у Вільнюсі у липні країни-члени альянсу також узгодять нові плани регіональної оборони.

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