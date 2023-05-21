Воздушная разведка НАТО в странах Балтии будет базироваться в Латвии в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Миссия НАТО по вопросам воздушного наблюдения за небом стран Балтии временно будет базироваться в пределах Латвии, а не Эстонии в 2024 году, заявили в воскресенье министры обороны соседних стран ЕС, пишет УНН ссылаясь на dpa.
Детали
Истребители и личный состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии будут размещены на латвийском аэродроме Лиелварди, пока на эстонском военном аэродроме Эмари будут проводиться ремонтные работы.
Ожидается, что ремонтные работы в Эмари начнутся следующей весной и продлятся от шести до восьми месяцев, сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, находясь в Риге на встрече со своей латвийской коллегой.
Дополнение
Члены НАТО договорились в июне 2022 года на саммите в Мадриде увеличить своё присутствие на восточном фланге военного альянса как толчок к лучшему сдерживанию возможных нападений на членов НАТО и повышению их обороноспособности.
Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны-члены альянса также согласуют новые планы региональной обороны.