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13 марта, 19:26 • 45816 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103779 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107117 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107326 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101488 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94410 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110133 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131318 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170909 просмотра

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12 марта, 15:33 • 202050 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушная разведка НАТО в странах Балтии будет базироваться в Латвии в 2024 году

Воздушная разведка НАТО в странах Балтии будет базироваться в Латвии в 2024 году

Киев • УНН

 • 750075 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Миссия НАТО по вопросам воздушного наблюдения за небом стран Балтии временно будет базироваться в пределах Латвии, а не Эстонии в 2024 году, заявили в воскресенье министры обороны соседних стран ЕС, пишет УНН ссылаясь на dpa.

Детали

Истребители и личный состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии будут размещены на латвийском аэродроме Лиелварди, пока на эстонском военном аэродроме Эмари будут проводиться ремонтные работы.

Ожидается, что ремонтные работы в Эмари начнутся следующей весной и продлятся от шести до восьми месяцев, сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, находясь в Риге на встрече со своей латвийской коллегой.

Дополнение

Члены НАТО договорились в июне 2022 года на саммите в Мадриде увеличить своё присутствие на восточном фланге военного альянса как толчок к лучшему сдерживанию возможных нападений на членов НАТО и повышению их обороноспособности.

Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны-члены альянса также согласуют новые планы региональной обороны.

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