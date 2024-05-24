Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ракет для північно-східних та східних областей з бєлгорода
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про можливі удари балістичними ракетами по північно-східних і східних регіонах з бєлгорода.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з бєлгорода, передає УНН.
Зафіксовано посилення активності розвідувальних БпЛА на сході та півдні України24.05.24, 06:33 • 22119 переглядiв