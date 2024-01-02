Повітряні сили попередили Київ та область про загрозу застосування балістики

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для Києва та Київської області, передає УНН.

Київська область та Київ - загроза застосування балістичного озброєння! - повідомили у Повітряних силах.

Крім того, у низці областей оголошена повітряна тривога.

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