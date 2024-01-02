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29 березня, 17:57 • 162869 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 203482 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 220286 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 192370 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 160999 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 163703 перегляди

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28 березня, 16:27 • 152313 перегляди

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Повітряні сили попередили Київ та область про загрозу застосування балістики

Повітряні сили попередили Київ та область про загрозу застосування балістики

Київ • УНН

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Повітряні сили попереджають про потенційну загрозу балістичних ракет для Києва та області.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для Києва та Київської області, передає УНН.

Київська область та Київ - загроза застосування балістичного озброєння! 

- повідомили у Повітряних силах.

Крім того, у низці областей оголошена повітряна тривога.

Раніше

Україна 2 січня зазнала масштабного ракетного удару рф.

Як повідомили у МВС, станом на 17:00 кількість постраждалих від масованої російської атаки збільшилась до 127 (загалом по Україні). Загинули 5 людей. 

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