Повітряні сили попередили Київ та область про загрозу застосування балістики
Київ • УНН
Повітряні сили попереджають про потенційну загрозу балістичних ракет для Києва та області.
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для Києва та Київської області, передає УНН.
Київська область та Київ - загроза застосування балістичного озброєння!
Крім того, у низці областей оголошена повітряна тривога.
Раніше
Україна 2 січня зазнала масштабного ракетного удару рф.
Як повідомили у МВС, станом на 17:00 кількість постраждалих від масованої російської атаки збільшилась до 127 (загалом по Україні). Загинули 5 людей.