"Повістки" в суд через "Дію": Рада схвалила законопроект

Цитата

«Відповідні зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” прийняті Радою. Ці зміни стосуються здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану», - написав Гончаренко.

Деталі

Гончаренко уточнив, що надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо.

Нагадаємо

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк повідомляла, що з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, здійснюватиметься:



надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову;



місце, дату і час судового засідання;



відображення та отримання в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.



Окрім того, вона повідомляла, що надається можливість суддям збиратися дистанційно для вирішення внутрішніх питань. Так, під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню COVID-19, збори суддів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції.

Доповнення

1 липня Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Ним пропонується дозволити висилати повідомлення про суди через сервіс державних послуг "Дія".