Повіреного України викликали в МЗС РФ: у Київ передають ноту протесту через акцію під посольством Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Тимчасовому повіреному в справах України в РФ Василю Покотилу викликали у МЗС Росії і висловили рішучий протест у зв'язку з акцією під російським посольством в Києві. Росія також направила в МЗС України ноту протесту через це. Про це повідомили в п'ятницю, 28 травня, у МЗС РФ, передає УНН.
Цитата:
"28 травня в МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації В.І.Покотило, якому було висловлено рішучий протест у зв'язку з триваючими провокаційними акціями біля посольства Росії в Києві... Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв'язку з інцидентом", - йдеться у заяві МЗС РФ.
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У російському дипвідомстві пояснили, що викликали українського дипломата після акції біля будівлі їх посольства 26 травня. Під час акції тоді підпалили імпровізований макет "Кремля". У МЗС РФ заявили, що через акцію був "заблокованим центральний вхід до посольства" і "почули" на ній образи на адресу російського керівництва.
"Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - вказали у МЗС РФ, виступивши з вимогою унеможливити "подібні акції".