Повіреного України викликали в МЗС РФ: у Київ передають ноту протесту через акцію під посольством Росії

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 4586 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 38285 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 125361 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 163550 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 146964 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 152125 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 104742 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87181 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 197716 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89276 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 80178 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 21552 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 34551 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 43460 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 60076 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 164320 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 197734 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 290593 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 456473 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 441481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 11686 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36518 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 41737 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42022 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 42824 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Повіреного України викликали в МЗС РФ: у Київ передають ноту протесту через акцію під посольством Росії

Київ • УНН

 • 11595 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Тимчасовому повіреному в справах України в РФ Василю Покотилу викликали у МЗС Росії і висловили рішучий протест у зв'язку з акцією під російським посольством в Києві. Росія також направила в МЗС України ноту протесту через це. Про це повідомили в п'ятницю, 28 травня, у МЗС РФ, передає УНН.

Повіреного України викликали в МЗС РФ: у Київ передають ноту протесту через акцію під посольством Росії

Цитата:

"28 травня в МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації В.І.Покотило, якому було висловлено рішучий протест у зв'язку з триваючими провокаційними акціями біля посольства Росії в Києві... Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв'язку з інцидентом", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Деталі

У російському дипвідомстві пояснили, що викликали українського дипломата після акції біля будівлі їх посольства 26 травня. Під час акції тоді підпалили імпровізований макет "Кремля". У МЗС РФ заявили, що через акцію був "заблокованим центральний вхід до посольства" і "почули" на ній образи на адресу російського керівництва.

"Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - вказали у МЗС РФ, виступивши з вимогою унеможливити "подібні акції".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40