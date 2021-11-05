Повінь в Боснії призвела до евакуації населення та відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сильний дощ спричинив повінь у Боснії, що призвело до евакуації та відключення електроенергії в столиці та затоплення доріг у деяких частинах балканської країни у п’ятницю. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.
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У Сараєво були затоплені будинки, підприємства та місцеві дороги. На південному заході країни затопило школи, в результаті чого деякі навчальні заклади скасувати заняття.
Більшість районів Сараєво залишилися без електроенергії через затоплення однієї з основних підстанцій на околиці міста. У компанії, що передає електроенергію, Elektroprijenos, заявили, що сильний дощ перешкоджає спробам перенаправити електроенергію.
Десятки людей довелося евакуювати зі своїх будинків у передмісті Сараєво, вздовж берегів річок Боснія та Тілава, а також із будинку для літніх людей та заводу, який заповнює кисневі балони для лікарень, які лікують хворих на COVID-19.
"Ситуація погана, і ми не очікуємо, що найближчим часом вона покращиться", – сказав пожежний, який координує евакуацію Даніс Мемагік.
Також тривають евакуації в місті Кониц, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від столиці.
Додамо
Дощ почався пізно в четвер, і, за прогнозами, він продовжуватиметься до неділі, що викликає побоювання повторення рекордної повені, яка вразила близько третини населення в 2014 році.