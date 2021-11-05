Наводнение в Боснии привело к эвакуации населения и отключению электроэнергии

Детали

В Сараево были затоплены дома, предприятия и местные дороги. На юго-западе страны затопило школы, в результате чего некоторые учебные заведения отменили занятия.

Большинство районов Сараево остались без электроэнергии из-за затопления одной из основных подстанций на окраине города. В компании, которая передает электроэнергию, Elektroprijenos, заявили, что сильный дождь препятствует попыткам перенаправить электроэнергию.

Десятки человек пришлось эвакуировать из своих домов в пригороде Сараево, вдоль берегов рек Босния и Тилава, а также из дома для пожилых людей и завода, который заполняет кислородные баллоны для больниц, которые лечат больных COVID-19.

"Ситуация плохая, и мы не ожидаем, что в ближайшее время она улучшится", - сказал пожарный, который координирует эвакуацию Данис Мемагик.

Также продолжается эвакуации в городе Кониц, примерно за 50 километров на юго-запад от столицы.

Добавим

Дождь начался поздно в четверг, и, по прогнозам, он будет продолжаться до воскресенья, что вызывает опасения повторения рекордного наводнения, которое поразило около трети населения в 2014 году.