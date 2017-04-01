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Повінь після "Деббі" забрала життя двох австралійок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. В результаті повені, що виникла через циклон “Деббі” в Австралії загинули двоє людей, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зазначають, що окрім двох загиблих ще кілька десятків людей отримали поранення.

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За попередніми даними, загиблими виявилися дві жінки. У поліції уточнили, що одна з них загинула в автомобілі, який забрав потужний потікь води.

Крім того, близько 100 тисяч будинків залишаються без електропостачання.

Нагадаємо, найпотужніший за шість років циклон сколихнув Австралію наприкінці березня.

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