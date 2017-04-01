Повінь після "Деббі" забрала життя двох австралійок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В результаті повені, що виникла через циклон “Деббі” в Австралії загинули двоє людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначають, що окрім двох загиблих ще кілька десятків людей отримали поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA показало вигляд циклону “Деббі” з космосу
За попередніми даними, загиблими виявилися дві жінки. У поліції уточнили, що одна з них загинула в автомобілі, який забрав потужний потікь води.
Крім того, близько 100 тисяч будинків залишаються без електропостачання.
Нагадаємо, найпотужніший за шість років циклон сколихнув Австралію наприкінці березня.